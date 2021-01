Siria: tutti i fronti ancora aperti di una guerra infinita (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen – L’anno nuovo è partito in maniera più che burrascosa per la Siria, con la ripresa delle operazioni in diverse aree della nazione. C’è tuttavia da chiedersi: si erano mai fermate? La risposta è: non del tutto. L’epidemia da coronavirus ha colpito duramente il territorio Siriano, sia nelle aree controllate dalle forze fedeli a Bashar al-Assad, sia nelle zone invece sottoposte al controlle dei ribelli. Se la situazione è però ancor più dura tra gli sfollati e i rifugiati, la virus ha rallentato anche le operazioni sul fronte militare. La situazione sembra però che si stia riscaldando, complice anche il cambio di presidenza alla Casa Bianca. In particolare, oltre a Idlib, città controllata da pericolose forze jihadiste, è ripreso lo scontro contro l’Isis nel deserto e contro l’opposizione a sud, nella cittadina di Tafas. Nel governatorato di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen – L’anno nuovo è partito in maniera più che burrascosa per la, con la ripresa delle operazioni in diverse aree della nazione. C’è tuttavia da chiedersi: si erano mai fermate? La risposta è: non del tutto. L’epidemia da coronavirus ha colpito duramente il territoriono, sia nelle aree controllate dalle forze fedeli a Bashar al-Assad, sia nelle zone invece sottoposte al controlle dei ribelli. Se la situazione è però ancor più dura tra gli sfollati e i rifugiati, la virus ha rallentato anche le operazioni sul fronte militare. La situazione sembra però che si stia riscaldando, complice anche il cambio di presidenza alla Casa Bianca. In particolare, oltre a Idlib, città controllata da pericolose forze jihadiste, è ripreso lo scontro contro l’Isis nel deserto e contro l’opposizione a sud, nella cittadina di Tafas. Nel governatorato di ...

