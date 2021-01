Coninews : Leggenda dello sci di fondo e dello sport italiano, tanti auguri di buon compleanno a Manuela Di Centa! ??????… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sprint sci di fondo 2021: Federico Pellegrino al comando Retivykh supera Bolshunov -… - TV7Benevento : Sci fondo: CdM, Pellegrino nono nella sprint a tecnica classica di Falun... - FondoItalia : Fondo - Imbattibile Svahn: sua anche la sprint di Falun, è la terza vittoria consecutiva nel format! - aostasera : Sci di fondo, la sprint di #Falun è di Klæbo. #Pellegrino fuori in semifinale -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Sofia Goggia è caduta in neve fresca quasi giunta inal tracciato, nella zona dei parcheggi dove stazionano i pulmini delle squadre. E' stata prontamente soccorsa, collocata su una barella ed ...Non va oltre le semifinali la gara di Federico Pellegrino , nella sprint a tecnica classica di Falun, in Svezia. Il poliziotto di Nus ha chiuso la batteria al quinto posto , risultato che lo ha ...E' precipitata anche su un sentiero molto frequentato. Nessuno sarebbe stato travolto. In corso del verifiche dei soccorritori ...Falun, 31 gen. - (Adnkronos) - Si ferma alle semifinali la gara di Federico Pellegrino nella sprint a tecnica classica di Falun. Il valdostano si è difeso con forza e orgoglio in una semifinale che pa ...