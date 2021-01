Sanremo 2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati (Di domenica 31 gennaio 2021) A causa di uno spoiler involontario su Instagram, Fedez e Francesca Michielin rischiavano di essere squalificati dal Festival di Sanremo. Il rapper infatti aveva caricato per sbaglio sul suo account un breve video di alcuni secondi in cui si poteva ascoltare chiaramente il brano in gara. Una questione che per molti non poteva determinare la squalifica, visto che anche in passato ci sono stati episodi simili, mentre per altri, e soprattutto per il Codacons, la coppia avrebbe meritato la squalifica immediata da Sanremo. La Rai e la direzione artistica hanno quindi iniziato le loro verifiche per poter emettere una sentenza, ed ora sembra che il responso sia arrivato. Fedez e Francesca Michielin, per ... Leggi su trendit (Di domenica 31 gennaio 2021) A causa di uno spoiler involontario su Instagram,rischiavano di esseredal Festival di. Il rapper infatti aveva caricato per sbaglio sul suo account un breve video di alcuni secondi in cui si poteva ascoltare chiaramente il brano in gara. Una questione che per molti non poteva determinare la squalifica, visto che anche in passato cistati episodi simili, mentre per altri, e soprattutto per il Codacons, la coppia avrebbe meritato la squalifica immediata da. La Rai e la direzione artistica hanno quindi iniziato le loro verifiche per poter emettere una sentenza, ed ora sembra che il responso sia arrivato., per ...

