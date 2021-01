Sanremo 2021, clamorosa decisione in arrivo: cancellazione o rinvio (Di domenica 31 gennaio 2021) Sanremo 2021 clamorosa decisione in arrivo nei prossimi giorni: cancellazione o rinvio in vista, l’ultima parola spetta al Cts Altro che il caso di un cantante a rischi squalifica, che sta montando nelle ultime ore. Il problema di fondo è che tutto il Festival di Sanremo 2021 è a fortissimo rischio di cancellazione o rinvio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 gennaio 2021)innei prossimi giorni:in vista, l’ultima parola spetta al Cts Altro che il caso di un cantante a rischi squalifica, che sta montando nelle ultime ore. Il problema di fondo è che tutto il Festival diè a fortissimo rischio diL'articolo proviene da Inews.it.

