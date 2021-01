Roma: «Posso provare l’auto prima di acquistarla?», attenziona alla truffa agli anziani, ecco come funziona (Di domenica 31 gennaio 2021) Una donna insieme al marito, si è recata in zona Trastevere a Roma, per incontrare il possibile acquirente della loro autovettura, messa in vendita con un’inserzione online qualche giorno prima. All’appuntamento, come da accordi, si era presentato un 40enne il quale, per visionare e provare l’auto, si ero messo alla guida della stessa. La truffa Tuttavia l’uomo, in accordo con un complice, appena partito per il giro di prova, ha tamponato l’autovettura di quest’ultimo, simulando così un incidente stradale, al fine di richiedere ed incassare il risarcimento del danno subito. I due malfattori non avevano, però, fatto i conti con la prontezza dei due anziani i quali ne hanno richiesto l’immediato intervento dei poliziotti, che, intuendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) Una donna insieme al marito, si è recata in zona Trastevere a, per incontrare il possibile acquirente della loro autovettura, messa in vendita con un’inserzione online qualche giorno. All’appuntamento,da accordi, si era presentato un 40enne il quale, per visionare e, si ero messoguida della stessa. LaTuttavia l’uomo, in accordo con un complice, appena partito per il giro di prova, ha tamponatovettura di quest’ultimo, simulando così un incidente stradale, al fine di richiedere ed incassare il risarcimento del danno subito. I due malfattori non avevano, però, fatto i conti con la prontezza dei duei quali ne hanno richiesto l’immediato intervento dei poliziotti, che, intuendo ...

