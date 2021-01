Roma, il nuovo difensore è arrivato in città: visite e firma (Di domenica 31 gennaio 2021) Bryan Reynolds è arrivato a Roma. Il terzino americano è ad un passo dall’essere un nuovo calciatore giallorosso: ora visite e firma sul contratto. La Roma di Paulo Fonseca chiude un colpo di calciomercato invernale. I giallorossi hanno completato l’affare relativo a Bryan Reynolds che sarà un nuovo calciatore del club capitolino. Il terzino americano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021) Bryan Reynolds è. Il terzino americano è ad un passo dall’essere uncalciatore giallorosso: orasul contratto. Ladi Paulo Fonseca chiude un colpo di calciomercato invernale. I giallorossi hanno completato l’affare relativo a Bryan Reynolds che sarà uncalciatore del club capitolino. Il terzino americano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

