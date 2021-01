Premio Nonino, video-brindisi in attesa del 2022 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Premio Nonino, non potrà essere “in presenza”, ma la famiglia dei noti distillatori friulani non rinuncia a stare accanto agli amici del Premio, attraverso un video diffuso oggi, alle 11.30 dal sito del Premio (Premio.grappaNonino.it) e dai canali social @grappaNonino. Un brindisi in “spirito Nonino” sia pure da lontano, con la famiglia, insieme ai giurati e ad alcuni ex premiati. Un video messaggio a chi desidera stringersi in un abbraccio virtuale, in attesa di ritrovarsi nel 2022. Leggi su udine20 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il, non potrà essere “in presenza”, ma la famiglia dei noti distillatori friulani non rinuncia a stare accanto agli amici del, attraverso undiffuso oggi, alle 11.30 dal sito del.grappa.it) e dai canali social @grappa. Unin “spirito” sia pure da lontano, con la famiglia, insieme ai giurati e ad alcuni ex premiati. Unmessaggio a chi desidera stringersi in un abbraccio virtuale, indi ritrovarsi nel

