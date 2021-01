Poveri figli, polli d’allevamento, ribellatevi! (Di domenica 31 gennaio 2021) – Il guaio è che le nuove generazioni sono cresciute in casa, tra televisione e videogiochi. Per giocare, noi uscivamo di casa appena finiti i compiti e giocavamo in strada con gli altri ragazzini a nascondino, a acchiapparella, a guardie e ladri. Ormai da mezzo secolo, per far giocare un figlio con altri bambini, bisogna concordare incontri a casa di quello o di quell’altro, ospitare per le feste di compleanno, eccetera. I bambini di oggi sono polli d’allevamento. Abituati a prendere ordini dai genitori e dalle maestre, obbediscono a chiunque comandi, fosse pure un avvocato che ordina di farsi vaccinare, di mettersi la mascherina e di rimanere chiusi in casa. Chiudersi in casa? E’ l’unica cosa che i millennial sanno fare. Ribellatevi, finché siete in tempo! Leggi su romadailynews (Di domenica 31 gennaio 2021) – Il guaio è che le nuove generazioni sono cresciute in casa, tra televisione e videogiochi. Per giocare, noi uscivamo di casa appena finiti i compiti e giocavamo in strada con gli altri ragazzini a nascondino, a acchiapparella, a guardie e ladri. Ormai da mezzo secolo, per far giocare uno con altri bambini, bisogna concordare incontri a casa di quello o di quell’altro, ospitare per le feste di compleanno, eccetera. I bambini di oggi sono. Abituati a prendere ordini dai genitori e dalle maestre, obbediscono a chiunque comandi, fosse pure un avvocato che ordina di farsi vaccinare, di mettersi la mascherina e di rimanere chiusi in casa. Chiudersi in casa? E’ l’unica cosa che i millennial sanno fare. Ribellatevi, finché siete in tempo!

