"Picchiata con una mazza, mi ha rotto di tutto e puntato una pistola alla testa". Arianna David-choc, il racconto da brividi sull'ex (Di domenica 31 gennaio 2021) "Mi puntò una pistola alla testa": l'ex Miss Italia Arianna David a Domenica Live lascia tutti senza fiato. "Sono stata perseguitata per tre anni, la gente per strada non interveniva", dice. Gelo in studio. "Queste sono le conseguenze delle botte che io ho preso". Così, l'ex Miss Italia Arianna David racconta a "Domenica Live" le violenze subìte dal suo ex compagno, che poco dopo si è rivelato essere il suo stalker: "Mi ha perseguitato per molto tempo - ha raccontato mostrando le foto dei lividi causati dall'uomo - mi ha rotto il mento e un dito". Il racconto è lucido. Arianna, che per la prima volta romper il silenzio, svela tutti i retroscena di quella terribile vicenda. "Questa persona nel giro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) "Mi puntò una": l'ex Miss Italiaa Domenica Live lascia tutti senza fiato. "Sono stata perseguitata per tre anni, la gente per strada non interveniva", dice. Gelo in studio. "Queste sono le conseguenze delle botte che io ho preso". Così, l'ex Miss Italiaracconta a "Domenica Live" le violenze subìte dal suo ex compagno, che poco dopo si è rivelato essere il suo stalker: "Mi ha perseguitato per molto tempo - ha raccontato mostrando le foto dei lividi causati dall'uomo - mi hail mento e un dito". Ilè lucido., che per la prima volta romper il silenzio, svela tutti i retroscena di quella terribile vicenda. "Questa persona nel giro di ...

