“Ora sarà squalificato da Sanremo”. Fedez, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno… ed è tutta colpa del rapper (Di domenica 31 gennaio 2021) Fedez verso la squalifica dal Festival di Sanremo 2021. Il rapper ha diffuso per errore su Instagram un breve filmato nel quale si sente un pezzo della canzone in gara Chiamami per nome, presentata in coppia con l’amica e collega Francesca Michielin. La “storia” incriminata non è più visibile sul profilo Instagram del marito di Chiara Ferragni, ma il video ha cominciato a circolare rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Il regolamento del Festival di Sanremo è chiaro da anni: le canzoni in gara devono restare inedite fino all’inizio della competizione canora. Al momento in cui scriviamo né Fedez né Francesca Michielin hanno commentato l’accaduto. Un’eventuale squalifica sarebbe l’ennesimo problema per il direttore artistico Amadeus, già alle prese con un’edizione ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)verso la squalifica dal Festival di2021. Ilha diffuso per errore su Instagram un breve filmato nel quale si sente un pezzo della canzone in gara Chiamami per nome, presentata in coppia con l’amica e collega Francesca Michielin. La “storia” incriminata non è più visibile sul profilo Instagram del marito di Chiara Ferragni, ma il video ha cominciato a circolare rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Il regolamento del Festival diè chiaro da anni: le canzoni in gara devono restare inedite fino all’inizio della competizione canora. Al momento in cui scriviamo néné Francesca Michielin hanno commentato l’accaduto. Un’eventuale squalifica sarebbe l’ennesimo problema per il direttore artistico Amadeus, già alle prese con un’edizione ...

riotta : Il governo che arriva, si chiami Conte III o abbia un diverso premier, sarà differente dal Conte II. Perché l'aura… - c_appendino : Per tutte e tutti il 4 maggio era la giornata in cui porgere un pensiero a Superga e alla tragedia granata: ora sar… - WittyTV : Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera: Can Yaman sarà ospite della terza puntata di #CePostaPerTe ?? - marianna_eg : RT @_FrancescoLuna: Renzi è riuscito a spostare il discorso sui temi, senza parlare di nomi. L’obiettivo è ora portare Pd e 5 Stelle a conv… - RobertaDeNegri1 : RT @antonaccigabria: -

Ultime Notizie dalla rete : Ora sarà Colori Pantone 2021: tendenze moda e must have da acquistare subito

...anche un po' di make up e nail art per intensificare il tutto e vedrete che il risultato sarà ... Niente di più, niente di meno: semplicemente insieme come mai prima d'ora. Ragazze, non abbiamo ancora ...

La Fed manterrà i tassi di interesse vicino allo zero, ecco perché

Ora non è il momento di ritirarsi dalle sue politiche, ha aggiunto. Il Congresso e la Casa Bianca a ... anche se non sono convinti che sarà duratura. L'inflazione dei prezzi al consumo ha corso in ...

Crisi di governo, il barometro: cosa succede ora? Passo avanti sul Conte «ter», ma sono in corsa anche... Corriere della Sera ...anche un po' di make up e nail art per intensificare il tutto e vedrete che il risultato... Niente di più, niente di meno: semplicemente insieme come mai prima d'. Ragazze, non abbiamo ancora ...non è il momento di ritirarsi dalle sue politiche, ha aggiunto. Il Congresso e la Casa Bianca a ... anche se non sono convinti cheduratura. L'inflazione dei prezzi al consumo ha corso in ...