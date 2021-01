Olimpia Milano-Trieste oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket (Di domenica 31 gennaio 2021) Terza giornata del girone di ritorno in arrivo al Mediolanum Forum di Assago, dove l’Olimpia AX Armani Exchange Milano riceve l’Allianz Trieste, in una sfida tra due personaggi, Ettore Messina ed Eugenio Dalmasson, che hanno in comune un passato tra Mestre e Udine. Prendendo in considerazione solo la nuova versione triestina, si tratta del sesto confronto tra le due compagini, e in tutti i cinque precedenti si è imposta Milano. Sarà la gara numero 450 per Andrea Cinciarini nel campionato italiano, dove ha giocato anche di Pesaro (epoca delle giovanili), Montegranaro, Cantù e Reggio Emilia. A Trieste la formazione meneghina ha sconfitto quella giuliana per 65-87 con una prova da 18 punti e 14 rimbalzi di Zach LeDay. Una sola sconfitta per l’Olimpia in questo campionato, per l’Allianz ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Terza giornata del girone di ritorno in arrivo al Mediolanum Forum di Assago, dove l’AX Armani Exchangericeve l’Allianz, in una sfida tra due personaggi, Ettore Messina ed Eugenio Dalmasson, che hanno in comune un passato tra Mestre e Udine. Prendendo in considerazione solo la nuova versione triestina, si tratta del sesto confronto tra le due compagini, e in tutti i cinque precedenti si è imposta. Sarà la gara numero 450 per Andrea Cinciarini nel campionato italiano, dove ha giocato anche di Pesaro (epoca delle giovanili), Montegranaro, Cantù e Reggio Emilia. Ala formazione meneghina ha sconfitto quella giuliana per 65-87 con una prova da 18 punti e 14 rimbalzi di Zach LeDay. Una sola sconfitta per l’in questo campionato, per l’Allianz ...

