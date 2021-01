Milano | violano le regole della zona arancione | scattano 66 maxi multe

LukosRain : Non si chiama 'provocazione'. Si chiama essere delle *erde che violano donne e libertà senza provare la più piccola… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano violano

MilanoToday.it

Tra venerdì e sabato sera i carabinieri del comando provinciale dihanno fatto scattare multe per oltre 26mila euro sanzionando 66 persone che avevano violato il dpcm. Maxi multa al centro di ...Diversi i controlli dei Carabinieri dinel corso del fine settimana A Cologno Monzese festa in casa con 17 persone, tutte sanzionate- Nel corso del fine settimana, numerosi sono stati i controlli da parte dei Carabinieri aed in provincia, per garantire il rispetto delle normative da parte di privati cittadini e ...Eppure, a parte gli assembramenti che sono vietati, va sottolineato che con queste azioni non si viola la legge. Nella "zona gialla ... non posso vedere Via del Corso a Roma così piena. O i Navigli a ...È finita male una bisca clandestina organizzata da cinque cittadini di nazionalità cinese a Milano, precisamente in un appartamento situato in via Pietro Pietramellara, nella zona meneghina nota come ...