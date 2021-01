Luna Rossa vola | Spithill | ' Ora la rivincita contro gli inglesi'

SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - SkyTG24 : Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - Eurosport_IT : Dominio assoluto di Luna Rossa in gara 4! ?????? Il team italiano demolisce American Magic e conquista finale di Pra… - AavofeRunner : Appello alla Rai....almeno registrate trasmettete le imprese di Luna Rossa - AavofeRunner : @Gazzetta_it Appello alla Rai...almeno registrata trasmettete le imprese di Luna Rossa -

C'è qualcosa di magico nell'avventura di Luna Rossa in Coppa America. La finale della Prada Cup contro Ineos, conquistata dopo aver sconfitto nettamente gli americani di American Magic, è la seconda tappa di una rotta che poi potrebbe ... Luna Rossa con questo netto successo continua a coltivare il suo sogno di arrivare per la prima volta a conquistare il trofeo velico più antico del mondo dopo un inseguimento iniziato addirittura ... Finalmente un giorno di riposo vero per il team di Luna Rossa, dopo settimane di lavoro non stop alla base di Auckland in cui sono stati coinvolti tutti i dipartimenti. Con la soddisfazione ...