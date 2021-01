LIVE Sci alpino, SuperG 31 gennaio in DIRETTA: la nebbia non si dissolve, possibile cancellazione (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI CHAMONIX ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI GARMISCH (31 gennaio) RINVIATA LA PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE ALLE 13.30 13.02 Si attende la decisione della giuria: nuovo rinvio (magari a domani) o cancellazione definitiva? 12.58 Ben ritrovati amici di OA Sport. La situazione non è migliorata. Anzi, forse la nebbia è anche più densa rispetto a prima. Si va verso la cancellazione. 11.07 Appuntamento a più tardi. 11.06 Arriva la decisione della giuria. La partenza del SuperG è spostata alle 13.30. La giuria vuole attendere, sperando che il banco di nebbia possa dissolversi. 11.00 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI CHAMONIX ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI GARMISCH (31) RINVIATA LA PARTENZA DELFEMMINILE ALLE 13.30 13.02 Si attende la decisione della giuria: nuovo rinvio (magari a domani) odefinitiva? 12.58 Ben ritrovati amici di OA Sport. La situazione non è migliorata. Anzi, forse laè anche più densa rispetto a prima. Si va verso la. 11.07 Appuntamento a più tardi. 11.06 Arriva la decisione della giuria. La partenza delè spostata alle 13.30. La giuria vuole attendere, sperando che il banco dipossarsi. 11.00 ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Rinviata alle 13 la partenza del #SuperG di #Garmisch, via invece alla #secondamanche dello… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Gross e Vinatzer vogliono la top ten. Si riparte alle 12.30 - #alpino… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Kristoffersen rinasce e vola in testa, gli azzurri cercano il riscat… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Vinatzer: riscatto da top ten! Kristoffersen rinasce ed è primo -… -