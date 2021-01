LIVE Ciclocross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Van der Poel vs Van Aert, è scontro tra Titani! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della gara delle donne Elite – La cronaca della gara degli uomini U23 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova riservata agli uomini Elite dei Campionati del Mondo 2021 di Ciclocross. Sul tracciato belga di Ostenda, Mathieu van der Poel e Wout Van Aert, al momento titolari di tre titoli iridati a testa, si giocheranno la maglia coi colori dell’arcobaleno. Tutti gli altri partenti, invece, sembrano destinati a giocarsi il bronzo. Nello specifico, coloro che dovrebbe recitare il ruolo di co-protagonisti della gara sono il britannico Tom Pidcock, reduce dall’argento conquistato l’anno scorso ad Ostenda, e i vari membri dell’armata belga. Citiamo ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della gara delle donne Elite – La cronaca della gara degli uomini U23 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradella prova riservata agli uomini Elite dei Campionati del Mondodi. Sul tracciato belga di Ostenda, Mathieu van dere Wout Van, al momento titolari di tre titoli iridati a testa, si giocheranno la maglia coi colori dell’arcobaleno. Tutti gli altri partenti, invece, sembrano destinati a giocarsi il bronzo. Nello specifico, coloro che dovrebbe recitare il ruolo di co-protagonisti della gara sono il britannico Tom Pidcock, reduce dall’argento conquistato l’anno scorso ad Ostenda, e i vari membri dell’armata belga. Citiamo ...

