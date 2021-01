LIVE Ciclocross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Inizia l’ultimo giro! Van der Poel ha ventinove secondi di vantaggio su Van Aert (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Aerts ha diciassette secondi su Pidcock, il terzo bronzo consecutivo, per il belga, si sta avvicinando. 16.10 Van der Poel è fuori dalla spiaggia. Manca poco, ormai, per il neerlandese. 16.08 Aerts passa in terza posizione a 1’30” da van der Poel. 16.08 Van Aert passa a ventinove secondi dal rivale. 16.07 ULTIMO GIRO PER VAN DER Poel! 16.05 Pidcock sta calando e un Laurens Sweeck uscito alla distanza lo sta per riprendere. 16.04 Trenta secondi tra van der Poel e Van Aert. 16.04 Van Aert si ferma a cambiare bici. 16.03 Siamo a metà del penultimo giro, i due Dioscuri sono fuori dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11s ha diciassettesu Pidcock, il terzo bronzo consecutivo, per il belga, si sta avvicinando. 16.10 Van derè fuori dalla spiaggia. Manca poco, ormai, per il neerlandese. 16.08s passa in terza posizione a 1’30” da van der. 16.08 Vanpassa adal rivale. 16.07 ULTIMO GIRO PER VAN DER! 16.05 Pidcock sta calando e un Laurens Sweeck uscito alla distanza lo sta per riprendere. 16.04 Trentatra van dere Van. 16.04 Vansi ferma a cambiare bici. 16.03 Siamo a metà del penultimo giro, i due Dioscuri sono fuori dalla ...

zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali 2021 in DIRETTA: sta per iniziare l’epico scontro tra van der Poel e Van Aert! -… - MirkoEfoglia : Live Cronaca???: Mondiali Ciclocross Ostenda???? Partenza ore 15:10 Seguite questo thread per aggiornamenti… - infoitsport : LIVE Ciclocross, Mondiali 2021 in DIRETTA: Van der Poel vs Van Aert, è scontro tra Titani! - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 13h30 Fondo da Falun: CdM, gare sprint - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali 2021 in DIRETTA: Van der Poel vs Van Aert è scontro tra Titani! - #Ciclocross #Mondiali… -