Juventus, Khedira in partenza. Quasi fatta per il passaggio all'Hertha Berlino (Di domenica 31 gennaio 2021) Ma visto che c'è, è a libro paga (per sei milioni, 7° ingaggio più alto), si allena in gruppo, e adesso giocano sempre almeno tre dei quattro centrocampisti centrali di Pirlo, Sami Khedira non può far ... Leggi su gazzetta (Di domenica 31 gennaio 2021) Ma visto che c'è, è a libro paga (per sei milioni, 7° ingaggio più alto), si allena in gruppo, e adesso giocano sempre almeno tre dei quattro centrocampisti centrali di Pirlo, Saminon può far ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Khedira sta per lasciare la Juve: è vicinissimo all'Hertha Berlino ? - SkySport : Calciomercato, Khedira lascia la Juve e torna in Bundesliga: firma con l'Hertha Berlino - HyboriaLeague : RT @enzolampard: Sami #Khedira lascia la #Juventus, firmerà per 2 anni con l'#HerthaBerlino #calciomercato - Chicca141002 : RT @Giusepp84623364: Sami Khedira all'Hertha Berlino è l'ennesima prova che del calciomercato della Juventus nessuno sa nulla. -