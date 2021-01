In corso le riprese di Balthazar 4 con una nuova protagonista dopo l’addio di Hélène de Fougerolles (Di domenica 31 gennaio 2021) Le riprese di Balthazar 4 sono iniziate da qualche settimana e sul set è comparsa una nuova protagonista al fianco di Tomer Sisley. La serie francese, incentrata su un brillante medico legale che collabora con la polizia, ha subito un cambio nel cast che ha lasciato il pubblico senza parole. Lo scorso dicembre, l’attrice Hélène de Fougerolles ha infatti annunciato di aver lasciato la serie crime dopo tre stagioni perché stanca del continuo tira e molla tra il suo personaggio, Hélène Bach, capitano della polizia, e il carismatico dottor Raphaël Balthazar. La produzione non ha perso tempo e ha trovato una nuova sostituta. Il sito Puremedias conferma che la giovane attrice francese Constance Labbé è ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Ledi4 sono iniziate da qualche settimana e sul set è comparsa unaal fianco di Tomer Sisley. La serie francese, incentrata su un brillante medico legale che collabora con la polizia, ha subito un cambio nel cast che ha lasciato il pubblico senza parole. Lo sdicembre, l’attricedeha infatti annunciato di aver lasciato la serie crimetre stagioni perché stanca del continuo tira e molla tra il suo personaggio,Bach, capitano della polizia, e il carismatico dottor Raphaël. La produzione non ha perso tempo e ha trovato unasostituta. Il sito Puremedias conferma che la giovane attrice francese Constance Labbé è ...

Ultime Notizie dalla rete : corso riprese Suzuki SV650, svelata la nuova versione della naked giapponese

Trattandosi di un segmento strategico, nel corso degli anni Suzuki ha aggiornato a più riprese il modello, lanciando ora l'ultima versione con una nuova gamma di colori. Il nuovo assortimento è stato ...

Matrix 4: svelato il titolo ufficiale del quarto film?

... poi apparentemente rimosso, dove mostra un regalo ricevuto alla fine delle riprese da parte di ... ma stando ad articoli recenti dell' Hollywood Reporter sarebbero in corso trattative per farlo uscire ...

Balthazar 4, al via le riprese con una nuova protagonista nel cast OptiMagazine Milano, svaligia una farmacia armato di coltello: la rapina ripresa dalle telecamere

È entrato a volto coperto in una farmacia del quartiere San Siro, a Milano, e con la minaccia di un coltello si è fatto consegnare l'incasso.

Sassari, Atp potenzia corse scolastiche dei pullman: previsto raddoppio dei mezzi

La ripresa delle lezioni in presenza per le scuole superiori è ormai dietro l’angolo e l’Atp, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nella città di Sassari, ha messo nero su bianco un piano ch ...

