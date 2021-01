Il mio Palmeiras vince la Libertadores e io torno bambino

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il mioha conquistato, per la seconda volta nella sua storia, la Coppa, la Champions League del Sudamerica, superando, nella finale tutta brasiliana di Rio, al Maracanã, il Santos per 1-0, con una rete di testa di Breno Lopes al 9’ del lunghissimo recupero. Breno Lopes, entrato in campo nella ripresa al posto di Gabriel Menino, fino a poco tempo fa giocava in Serie B. La partita è stata spigolosa, ruvida, nervosa, con poche emozioni. Ma cosa importa? Il Verdão, guidato dal portoghese Abel Ferreira, un autentico maestro di football, ha vinto: è solo questo conta. Ho fatto anch’io festa, nella notte torinese, recuperando la mia infanzia brasiliana a San Paolo, orgoglioso figlio, nipote e pronipote di migranti veneti. Fu una maglietta a farmi innamorare, perdutamente, e per sempre, del. Una maglietta ...