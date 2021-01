Fico avvia il confronto sui temi. Avanti per step fino al 'nome' del premier (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - Si parte dal programma per arrivare a tentare di sciogliere il nodo dei nodi: il nome del nuovo presidente del Consiglio. Tutte le forze della maggioranza uscente, Pd e M5s in testa, hanno indicato a Roberto Fico il nome di Giuseppe Conte e puntano a un reincarico per l'avvocato, ad eccezione di Italia viva che, però, non pone un veto ma la precondizione che si parta prima dai contenuti perché - è il refrain - i nomi vengono dopo. E dai contenuti si partirà. Lunedì mattina alle 9,30 Fico ha convocato nuovamente i partiti per avviare il tavolo di lavoro sul programma. I capigruppo delle forze di maggioranza si riuniranno per mettere a punto il possibile contratto di governo. È un cammino non privo di ostacoli, ne è consapevole Fico così come tutti gli 'attori' protagonisti di ... Leggi su agi (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - Si parte dal programma per arrivare a tentare di sciogliere il nodo dei nodi: ildel nuovo presidente del Consiglio. Tutte le forze della maggioranza uscente, Pd e M5s in testa, hanno indicato a Robertoildi Giuseppe Conte e puntano a un reincarico per l'avvocato, ad eccezione di Italia viva che, però, non pone un veto ma la precondizione che si parta prima dai contenuti perché - è il refrain - i nomi vengono dopo. E dai contenuti si partirà. Lunedì mattina alle 9,30ha convocato nuovamente i partiti perre il tavolo di lavoro sul programma. I capigruppo delle forze di maggioranza si riuniranno per mettere a punto il possibile contratto di governo. È un cammino non privo di ostacoli, ne è consapevolecosì come tutti gli 'attori' protagonisti di ...

