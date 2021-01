Fedez | arriva l’inaspettato dietrofront | annuncio ufficiale

(Di domenica 31 gennaio 2021) Uninaspettato dal’da parte di Sanremo: si temeva l’esclusione Ieriha pubblicato su Instagram, per sbaglio, uno stralcio di 7 secondi della canzone che porterà sul palco dell’Ariston con Francesca Michielin. Prontamente i social si sono scatenati per paura della squalifica della coppia molto attesa al Festival di L'articolo proviene da Inews.it.

L'informativa poi prosegue così: 'A seguito del video postato su Instagram danella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, ...Dopo il post su Instagram, subito rimosso, in cuiaccennava appena 'Chiamami per nome',in serata l'esito delle verifiche annunciate dalla Rai e i fan possono tirare un sospiro di ...Sanremo 2021, la canzone di Fedez e Francesca Michielin parteciperà regolarmente al Festival. Nessuna esclusione in arrivo dalla Rai. La ...In casa Sanremo, ma non solo, è stato il caso principe degli ultimi giorni. Fedez con un inciampo social aveva condiviso parte del brano che canterà.