Fedez a rischio squalifica: su Instagram frammenti del brano di Sanremo (Di domenica 31 gennaio 2021) Il cantante ha poi provveduto a rimuovere l'audio del brano "Chiamami Per Nome" Probabilmente un errore alla base della pubblicazione su Instagram di frammenti del brano "Chiamami per nome" quello commesso da Fedez che adesso è a rischio squalifica da Sanremo. L'artista stava pubblicando sul social una serie di video muti con Francesca Michielin, con lei infatti condividerà l'esperienza sul palco dell'Ariston, quando è comparso anche l'audio – una decina scarsa di secondi – del brano che porterà a Sanremo. La clip che è stata registrata in studio a Milano è stata subito cancellata, ma già alcuni follower l'avevano catturata e diffusa sui social. Si sa però che le canzoni in gara a Sanremo devono essere ...

