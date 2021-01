Demi Moore stupisce tutti alla Fashion Week di Parigi (Di domenica 31 gennaio 2021) Demi Moore stupisce tutti sfilando per Fendi alla Fashion Week Parigina. Più che usare il termine stupire, sarebbe corretto parlare di “shock”. In effetti, l’ elegante abito scuro, indossato dall’attrice di Hollywood è, letteralmente, passato in sordina. Nonostante la bellezza del vestito firmato Fendi, quanto ha, a tutti gli effetti, catturato l’attenzione in maniera inaspettata, Leggi su periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021)sfilando per Fendina. Più che usare il termine stupire, sarebbe corretto parlare di “shock”. In effetti, l’ elegante abito scuro, indossato dall’attrice di Hollywood è, letteralmente, passato in sordina. Nonostante la bellezza del vestito firmato Fendi, quanto ha, agli effetti, catturato l’attenzione in maniera inaspettata,

TonyC_81 : @NataStanca91 @chitrio È diventata un mix tra Demi Moore e Courtney Cox la Monica di Friends - infoitcultura : Demi Moore, tutti sconvolti: 'Ma che ha fatto? È irriconoscibile!' - infoitcultura : Demi Moore sfila per Fendi: 'Volto irriconoscibile'/ Foto in passerella allarma i fan - infoitcultura : Demi Moore pubblica una foto su Instagram per zittire i gossip da eccessivo ritocco alla sfilata di Fendi - infoitcultura : Demi Moore prima e dopo la sfilata Fendi: con la foto senza trucco dimostra di non essere rifatta -