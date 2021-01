Conte è in rigoroso silenzio per rispetto di Mattarella e Fico. Palazzo Chigi smentisce i giornaloni. Circolano virgolettati mai pronunciati e fantasiosi retroscena (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Ufficio stampa di Palazzo Chigi precisa che “le ricostruzioni riportate dai quotidiani in questi giorni sul Presidente del Consiglio, non ultime quelle apparse questa mattina, sono destituite di ogni fondamento e veridicità”. “Spiace in particolare continuare a leggere – scrive ancora Palazzo Chigi -, soprattutto da parte di chi abitualmente segue più da vicino il Presidente del Consiglio, virgolettati mai pronunciati e fantasiosi retroscena, nonostante dallo scorso 26 gennaio, giorno in cui il Presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, il Presidente Conte e l’intera comunicazione di Palazzo Chigi non abbiano mai rilasciato dichiarazioni o fatto trapelare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Ufficio stampa diprecisa che “le ricostruzioni riportate dai quotidiani in questi giorni sul Presidente del Consiglio, non ultime quelle apparse questa mattina, sono destituite di ogni fondamento e veridicità”. “Spiace in particolare continuare a leggere – scrive ancora-, soprattutto da parte di chi abitualmente segue più da vicino il Presidente del Consiglio,mai, nonostante dallo scorso 26 gennaio, giorno in cui il Presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, il Presidentee l’intera comunicazione dinon abbiano mai rilasciato dichiarazioni o fatto trapelare ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte rigoroso Il riformismo, questo sconosciuto

... peraltro in sostanziale continuità con il gabinetto Conte 1. Se il compito di una leadership ... Di fronte a questa evidenza, anche un garante imparziale e rigoroso potrebbe (dovrebbe?) assumere la ...

Crisi economica più grave della crisi politica

...la gravità del momento economico e la necessità di un piano di interventi solido e rigoroso. Di ... consulteremmo i papabili per Palazzo Chigi, a cominciare dal probabile reincaricato Giuseppe Conte, ...

Il Conte 2, come il Conte 1, non ha mostrato alcuna capacità riformatrice, anche per la contraddizione intrinseca all’alleanza tra Pd e M5S. Quali riforme attendersi quindi da un ipotetico Conte Ter?

Responsabili e costruttori, così le Camere ora sono piazze del trasformismo

In questi giorni ci capita di assistere al circo Barnum del cambio di casacche e al mercato dei parlamentari. Si è costituito apposta un nuovo gruppo raccogliticcio di transfughi che corrono in sosteg ...

