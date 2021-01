Chi era Sophie, la cantante e dj morta in un incidente (per guardare la luna) ad Atene (Di domenica 31 gennaio 2021) Sophie Xeon, anche se il suo nome non è noto ai più, era una delle più note dj e produttrici di musica elettronica contemporanea. È morta in un incidente ad Atene all’età di 34 anni. A confermare la sua scomparsa è stata l’agenzia di management, Modern Matters. Nel comunicato viene definita come «una pioniera nella ricerca musicale, non solo per la produzione originale e la creatività, ma anche per il suo messaggio e la visibilità che ha ottenuto. Un’icona di liberazione». https://twitter.com/transgressiveHQ/status/1355485915892703240 Leggi su vanityfair (Di domenica 31 gennaio 2021) Sophie Xeon, anche se il suo nome non è noto ai più, era una delle più note dj e produttrici di musica elettronica contemporanea. È morta in un incidente ad Atene all’età di 34 anni. A confermare la sua scomparsa è stata l’agenzia di management, Modern Matters. Nel comunicato viene definita come «una pioniera nella ricerca musicale, non solo per la produzione originale e la creatività, ma anche per il suo messaggio e la visibilità che ha ottenuto. Un’icona di liberazione». https://twitter.com/transgressiveHQ/status/1355485915892703240

