Calcio: il Napoli riparte grazie a Elmas e Politano, Parma battuto 2-0 (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli, 31 gen. – (Adnkronos) – Il Napoli si lascia alle spalle il ko di domenica scorsa a Verona e tra le mura amiche dello stadio ‘Maradona’ supera 2-0 il Parma risalendo al quarto posto in classifica agganciando Roma e Lazio a quota 37. A decidere il match i gol di Elmas al 32? e Politano all’82’ che condannano gli emiliani al ko e li lasciano fermi al penultimo posto con 13 punti.Sin dalle prima battute è chiaro il copione del match con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti attenti in difesa e pronti a ripartire. Al 4? ci prova Insigne dalla distanza: pallone deviato in Calcio d’angolo. Cinque minuti dopo ancora il capitano azzurro con un destro a giro dal limite dell’area parato dall’ex Sepe. Questo tentativo dell’attaccante napoletano resterà l’unico tiro in porta ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 gennaio 2021), 31 gen. – (Adnkronos) – Ilsi lascia alle spalle il ko di domenica scorsa a Verona e tra le mura amiche dello stadio ‘Maradona’ supera 2-0 ilrisalendo al quarto posto in classifica agganciando Roma e Lazio a quota 37. A decidere il match i gol dial 32? eall’82’ che condannano gli emiliani al ko e li lasciano fermi al penultimo posto con 13 punti.Sin dalle prima battute è chiaro il copione del match con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti attenti in difesa e pronti a ripartire. Al 4? ci prova Insigne dalla distanza: pallone deviato ind’angolo. Cinque minuti dopo ancora il capitano azzurro con un destro a giro dal limite dell’area parato dall’ex Sepe. Questo tentativo dell’attaccante napoletano resterà l’unico tiro in porta ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Parma, D'Aversa: 'Quando si perde non si può essere soddisfatti'

NAPOLI - Scuote la testa Roberto D'Aversa : il suo Parma ha giocato una bella partita in casa del Napoli , ma non è bastato per evitare la sconfitta, l'ennesima dei ducali in questa stagione così complicata. "Quella di oggi è stata una bella prestazione - afferma l'allenatore a Sky Sport nel post ...

Napoli, Gattuso respira: 2 - 0 al Parma, tanta sofferenza ma è quarto posto

... ma è il supporto sulla trequarti che viene a mancare e la vita non è mai difficile per i difensori del Napoli. Il Parma con la sua cronica debolezza in attacco non riesce a creare occasioni da gol e ...

Napoli-Parma, i convocati di Gattuso: recupera Petagna, sciolto il dubbio Lobotka [FOTO] CalcioNapoli24 D’Aversa tuona: “Lo farò capire io alla squadra”

Il Parma resta penultimo dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, Roberto D'Aversa si esprime così dopo la partita: "Se analizziamo i due gol presi ci abbiamo messo del nostro. Una squadra che ...

Calcio, Serie A 2021: successi per Napoli, Lazio, Udinese e Genoa. Pari tra Cagliari e Sassuolo

Il calcio in Italia ha visto disputarsi la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nei cinque match giocati oggi, domenica 31 gennaio, in attesa del posticipo tra Roma ed Hellas ...

