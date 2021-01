Bologna, Faragò: «Nessuno ci mette sotto. Il 43 in onore di Guccini» (Di domenica 31 gennaio 2021) Paolo Faragò è un nuovo calciatore del Bologna: ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione tra il campo e il Cagliari Paolo Faragò ha parlato in conferenza stampa. Le dichiarazioni del nuovo acquisto del Bologna. Bologna – «Penso che il mister voglia dare un’impronta aggressiva alla squadra, che giochi palla atterra ed esca da dietro, con pressioni alte, quindi uno stile di gioco che mi piace molto e che ha permesso al Bologna di mettere sotto qualsiasi squadra. Anche in occasione della partita con la Juve ho visto un Bologna che è sceso in campo senza timori quindi penso che sistemando qualcosina la squadra sarà perfetta. Ho visto una squadra propositiva che ha sempre affrontato la partita con il giusto piglio. Credo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Paoloè un nuovo calciatore del: ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione tra il campo e il Cagliari Paoloha parlato in conferenza stampa. Le dichiarazioni del nuovo acquisto del– «Penso che il mister voglia dare un’impronta aggressiva alla squadra, che giochi palla atterra ed esca da dietro, con pressioni alte, quindi uno stile di gioco che mi piace molto e che ha permesso aldirequalsiasi squadra. Anche in occasione della partita con la Juve ho visto unche è sceso in campo senza timori quindi penso che sistemando qualcosina la squadra sarà perfetta. Ho visto una squadra propositiva che ha sempre affrontato la partita con il giusto piglio. Credo ...

