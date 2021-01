Verissimo | Elisabetta Gregoraci operata dopo il GFVip 5 | «Mi sono spaventata pensando a mia mamma»

(Di sabato 30 gennaio 2021) Oggi pomeriggio, 30 gennaio 2021, a partire dalle ore 16 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con, condotto da Silvia Toffanin. Numerosi saranno gli ospiti che racconteranno la loro storia al pubblico da casa. Arriveranno in studio: Andrea Bocelli, Nek, Patrizia Mirigliani, Sabrina Salerno e infinee sua sorella Marzia. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip parlerà della sua malattia. Per la prima volta aracconterà della sua operazione d’urgenza effettuata subitol’uscita del reality e soprattutto cercherà con la sua testimonianza di far capire, alle donne in particolare, quanto sia importante fare prevenzione. Un racconto a cuore aperto che emozionerà il pubblico di Mediaset. Leggi ...

Ospiti del talk show: l'attrice Matilde Gioli e per la prima volta insieme in tv Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia. Intervistata da Silvia Toffanin nella trasmissione "Verissimo", Elisabetta Gregoraci rivela di essersi tolta un polipo all'utero. Operato d'urgenza, lo scorso novembre, per un brutto incidente alla mano, Nek sarà in studio a Verissimo, sabato 30 gennaio alle 16 su Canale 5, per raccontare cosa gli è accaduto e come sono le sue condizioni.