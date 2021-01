Valentina Cervi | «È stata la malinconia ad aprire il mio cuore agli altri»

Leggi su iodonna

(Di sabato 30 gennaio 2021) «La realtà, come disse il mio analista quando cercavo risposte, c’est comme il faut qu’elle soit, è come deve essere. C’è un disegno gigante e noi, in quell’enormità, siamo come formiche».relativizza. E, a un quarto di secolo dalla nostra prima intervista (Ritratto di signora è del 1996), si direbbe che lo faccia con uno sguardo nuovo sul mondo. Relativizza se parla della situazione globale («Siamo formiche, sì, ma stiamo dentro una collettività. Parlo consapevole della mia fortuna»). Ma lo fa anche se il contesto si restringe alla stanza inquadrata dal computer durante la conversazione via zoom. Un poster gigante di Apocalypse Now a fare da sfondo. Pile di libri dappertutto come mobilio. «Ci siamo trasferiti in questa casa da due mesi, i libri li usiamo ancora come mensole e gli scatoloni sono quasi tutti da, i ...