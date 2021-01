Tutto in 15 minuti, Del Debbio sconvolto: le cifre che spiegano il trionfo politico della Meloni (Di sabato 30 gennaio 2021) Un momento d'oro, per Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d'Italia. Momento d'oro che, in verità, dura da tempo: l'ascesa nei sondaggi appare inarrestabile, ora, FdI è unanimemente considerata terza forza politica a livello nazionale, davanti al M5s e con Pd (e Lega?) nel mirino. Insomma, la popolarità della leader non è mai stata così alta. E vi sono anche altre cifre che stanno lì a testimoniarlo, cifre non politiche ma televisive. Nessun sondaggio, in questo caso - come nota Il Tempo, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis - si parla di share, di ascolti televisivi. Sul Tempo, infatti, si legge: "A dimostrazione invece del magic moment di Giorgia Meloni, vi segnaliamo il piacevole stupore, con il quale è stata analizzata, dalla redazione, la curva monstre dell'intervista rilasciata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Un momento d'oro, per Giorgiae i suoi Fratelli d'Italia. Momento d'oro che, in verità, dura da tempo: l'ascesa nei sondaggi appare inarrestabile, ora, FdI è unanimemente considerata terza forza politica a livello nazionale, davanti al M5s e con Pd (e Lega?) nel mirino. Insomma, la popolaritàleader non è mai stata così alta. E vi sono anche altreche stanno lì a testimoniarlo,non politiche ma televisive. Nessun sondaggio, in questo caso - come nota Il Tempo, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis - si parla di share, di ascolti televisivi. Sul Tempo, infatti, si legge: "A dimostrazione invece del magic moment di Giorgia, vi segnaliamo il piacevole stupore, con il quale è stata analizzata, dalla redazione, la curva monstre dell'intervista rilasciata ...

Caos_Ordinato : @TheYorrick Se il Sole si trasformasse in una Supernova, ne conseguirebbe un buco nero abbastanza grande che il suo… - cremino01 : entrambi i genitori, dopo anni di terapia credo che non si sia ancora del tutto ripreso perché queste cose vanno sn… - laufeybarnes_ : Mi sono svegliata 10 minuti e ho scoperto che la Marvel vuole andare per via legali a colui/colei che ha leakato. M… - youremebecause : Che sia tutto fuori luogo, sono anche d’accordo. Però raga, se questi sono delle pippe che litigano 5 minuti e poi… -