Toscana, maltempo: codice giallo per venti e mareggiate fino alla mattina del 31 gennaio (Di sabato 30 gennaio 2021) Domani domenica 31, tra la notte e la mattina, mari agitati sull'Arcipelago e le zone costiere tra le province di Livorno e Grosseto. Dalla mattina, possibili temporanee deboli nevicate in montagna (800-1000 metri) Leggi su firenzepost (Di sabato 30 gennaio 2021) Domani domenica 31, tra la notte e la, mari agitati sull'Arcipelago e le zone costiere tra le province di Livorno e Grosseto. D, possibili temporanee deboli nevicate in montagna (800-1000 metri)

AnsaToscana : Maltempo: in Toscana codice giallo per vento e mareggiate. Da oggi, sabato 30 gennaio, e fino alle 10 di domani… - FirenzePost : Toscana, maltempo: codice giallo per venti e mareggiate fino alla mattina del 31 gennaio - NadiaRinaudo : Tra dicembre e gennaio in Toscana, è caduta una quantità di pioggia, che è pari a 12 volte, il volume del lago Tras… - statodelsud : Maltempo: in Toscana codice giallo per mareggiate e vento - Pino__Merola : Maltempo: in Toscana codice giallo per mareggiate e vento -