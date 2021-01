Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di sabato 30 gennaio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Milan** 46 2 Inter*** 44 3 Juventus* 39 4 Roma 37 5 Atalanta 36 6 Napoli* 34 7 Lazio 34 8 Hellas Verona 30 9 Sassuolo 30 10 Sampdoria** 26 11 Fiorentina** 22 12 Benevento** 22 13 Bologna** 20 14 Udinese 18 15 Spezia 18 16 Genoa 18 17 Torino** 15 18 Cagliari 14 19 Parma 13 20 Crotone 12 *una partita in meno**una partita in più Serie A, i risultati della ventesima giornata La ventesima giornata è ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Milan** 46 2 Inter*** 44 3 Juventus* 39 4 Roma 37 5 Atalanta 36 6 Napoli* 34 7 Lazio 34 8 Hellas Verona 30 9 Sassuolo 30 10 Sampdoria** 26 11 Fiorentina** 22 12 Benevento** 22 13 Bologna** 20 14 Udinese 18 15 Spezia 18 16 Genoa 18 17 Torino** 15 18 Cagliari 14 19 Parma 13 20 Crotone 12 *una partita in meno**una partita in piùA, i risultati della ventesima giornata La ventesima giornata è ...

