Scontro sulle riaperture, le critiche di Fontana: penalizzate le attività (Di sabato 30 gennaio 2021) Il bello delle regole, solitamente, è che servono ad avere delle indicazioni chiare: non è il caso delle riaperture. Fontana (Tgcom)Questa volta il timeing cambia, e forse bene che sia così. Da lunedì tutta Italia sarà zona gialla, e non da domenica come è stato in passato. Verosimilmente questo per evitare che il primo weekend di moderata libertà possa vedere esplodere le grandi città, ricordiamo ancora: zona gialla e cashback che immagini ci hanno restituito di Milano sotto natale. Dunque, nelle intenzioni del ministro e del suo staff realisticamente c’è la voglia di stemperare l’euforia su una settimana. Ricominciando di lunedì sarà difficile che ci possa un assalto a bar e ristoranti, se fosse invece accaduto domani ogni posto avrebbe spalancato le sue porte. LEGGI ANCHE >>> Conte si è dimesso: la Lombardia fa ancora i ... Leggi su chenews (Di sabato 30 gennaio 2021) Il bello delle regole, solitamente, è che servono ad avere delle indicazioni chiare: non è il caso delle(Tgcom)Questa volta il timeing cambia, e forse bene che sia così. Da lunedì tutta Italia sarà zona gialla, e non da domenica come è stato in passato. Verosimilmente questo per evitare che il primo weekend di moderata libertà possa vedere esplodere le grandi città, ricordiamo ancora: zona gialla e cashback che immagini ci hanno restituito di Milano sotto natale. Dunque, nelle intenzioni del ministro e del suo staff realisticamente c’è la voglia di stemperare l’euforia su una settimana. Ricominciando di lunedì sarà difficile che ci possa un assalto a bar e ristoranti, se fosse invece accaduto domani ogni posto avrebbe spalancato le sue porte. LEGGI ANCHE >>> Conte si è dimesso: la Lombardia fa ancora i ...

