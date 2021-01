Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, startlist mass start Falun (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la giornata di ieri, da brividi per quanto visto al maschile con il successo al limite di Alexander Bolshunov su Simen Hegstad Krueger e l’impresa della leader di Coppa del Mondo Jessie Diggins su Therese Johaug, si continua con il weekend di Falun grazie alle mass start. Questa volta, rispetto a ieri, è identico l’ordine delle gare: si comincia con quella maschile e poi si prosegue con la femminile. E cambia anche la tecnica, che è classica, rispetto alla libera di ieri. Cinque italiani al via nella gara degli uomini, quattro in quella delle donne, con tanti temi che percorreranno Falun. Fino a Oslo Holmenkollen, e in attesa di capire il destino delle finali (cancellate a Pechino e a rischio a Lillehammer), questa sarà l’ultima mass start nel calendario di Coppa del Mondo: un ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la giornata di ieri, da brividi per quanto visto al maschile con il successo al limite di Alexander Bolshunov su Simen Hegstad Krueger e l’impresa della leader di Coppa del Mondo Jessie Diggins su Therese Johaug, si continua con il weekend digrazie alle. Questa volta, rispetto a ieri, è identico l’ordine delle gare: si comincia con quella maschile e poi si prosegue con la femminile. E cambia anche la tecnica, che è classica, rispetto alla libera di ieri. Cinque italiani al via nella gara degli uomini, quattro in quella delle donne, con tanti temi che percorreranno. Fino a Oslo Holmenkollen, e in attesa di capire il destino delle finali (cancellate a Pechino e a rischio a Lillehammer), questa sarà l’ultimanel calendario di Coppa del Mondo: un ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Abruzzo: soccorritori, elicotteri, cani e sonar per i 4 dispersi nella valanga

... niente sci né ciaspole. Nessuno di loro portava addosso l'Arva, l'apparecchio di ricerca in ... Caduto da entrambi i versanti, lo strato di neve sul fondo stretto era già impressionante il primo giorno ...

Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: dopo l'aggressione Alexander Bolshunov vince la 15 km

La Coppa del Mondo 2020 - 2021 di sci di fondo fa tappa a Falun, in Svezia , e parte subito con una gara avvincente: nella 15 km tl maschile con partenze ad intervalli affermazione del russo Alexander Bolshunov , il quale però deve ...

Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, startlist mass start Falun

Hamilton, fenomeno anche sugli sci di fondo. Ecco come si allena in quota

Il sette volte campione del Mondo di Formula 1 Lewis Hamilton svolge parte della sua preparazione fisica a 2000 metri.... Alberto Fumi. Che un campione del mondo non lasciasse nulla al caso, appare fi ...

