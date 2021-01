Sassuolo | De Zerbi | “Con la squadra al completo avremmo più punti Voglio far meglio di Di Francesco”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 30 gennaio 2021) L'allenatore delRoberto Deha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Cagliari: "Con laalpotuto fare di più, sia nei pareggi e sia nelle partite dove abbiamo perso. La condizione dei ragazzi sta salendo, stiamo lavorando di più. Dei giocatori come Caputo e Djuricic stanno migliorando. Aspettiamo Berardi, ma anche la piena condizione fisica di Boga perché è uno che sposta gli equilibri. Davanti qualcosa abbiamo patito. Di? Alha fatto bene, mi piacerebbe pareggiare o superare le sue presenze in panchina".caption id="attachment 1055451" align="alignnone" width="3760" De(getty images)/caption ITA Sport Press.