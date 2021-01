juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : ?? Ore 13 ?? ???????? le parole di Mister @Pirlo_official su @JuventusTV! ?? - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - tuttosport : #Sampdoria-#Juve, la probabile formazione di #Pirlo ?? - webmagazine24 : #Sampdoria-#Juventus, le probabili formazioni e diretta tv -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Juventus

Sulla Juve...' SAMP EKDAL - Intervistato da ' La Gazzetta dello Sport ', Albin Ekdal parla della sfida di questo weekend tra la suae la. Per il centrocampista svedese sarà una ...Torino " Spiccanel sabato calcistico televisivo: la partita di Marassi si gioca alle 18 davanti alle telecamere di Sky Sport Serie A con la telecronaca di Maurizio Compagnoni affiancato da Luca ...Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni e tutte le info utili per poter seguire il match in diretta tv. I dettagli al riguardo.Sampdoria Juve: Quagliarella salta il match da grande ex? Ancora dubbi in attacco per Ranieri in vista del match coi bianconeri ...