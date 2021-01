Ribery a segno per il 17°anno consecutivo | solo in quattro come lui

(Di sabato 30 gennaio 2021) Grazie al gol messo acontro il Torino,è andato aper la 17esima stagione consecutiva. In questa speciale classifica ci sono altrigiocatori Ieri sera si è sbloccato dopo un girone d’andata a bocca asciutta Frank. Per il francese si è trattato del primo gol in campionato, che non è bastato alla Fiorentina per vincere il match. Con questa rete, il francese è andato aper la 17esima stagione consecutiva, entrando a far parte di un piccolo gruppo che comprende altrigiocatori. Prendendo in esamei top cinque campionati europei,cinque giocatori sono andati aper ogni anno nelle ultime diciassette stagioni. Oltre a, anche Messi, ...

Dalla_SerieA : Torino-Fiorentina 1-1, a segno Ribery e Belotti, viola in 9 - - TorinoFCFeed : Torino-Fiorentina 1-1, a segno Ribery e Belotti, viola in 9 -

Ultime Notizie dalla rete : Ribery segno

Dopo 3 nella ripresa la Fiorentina va acon Vlahovic , ma dopo la review al VAR la rete viene ... pallone in profondità in area di Bonaventura e geniale intuizione di, che si infila tra i ...Contro il Torino, nel turno di andata, il serbo non era andato a, giocando per appena 11 ... Al fianco del bomber, in netta crescita ecco che si faranno avanti Bonaventura esull'esterno ...Grazie al gol messo a segno contro il Torino, Ribery è andato a segno per la 17esima stagione consecutiva. In classifica quattro giocatori ...Torino e Fiorentina si sono divisi la posta in palio al termine di una gara molto tesa, in cui entrambe le squadre hanno qualcosa da recriminare: i granata si rammaricano per non essere riusciti a vin ...