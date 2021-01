Regioni gialle, e dopo solo un anno si rischia di tornare a scuola (Di sabato 30 gennaio 2021) Con il cambio di colore le scuole potrebbero riaprire, e farlo obbligatoriamente: dunque c’è il rischio di tornare a scuola Proteste scuole (Facebook)Se n’è parlato molto, ma ora quel momento è arrivato. Dalla prossima settimana moltissimi studenti rientreranno in aula, e lo faranno a scaglioni. Ovviamente l’obiettivo è quello da un lato di rispondere alle tante manifestazioni ed istanze di questo periodo degli studenti. Dall’altro evitare un nuovo aumento dei contagi. Dal primo saranno di nuovo in classe gli alunni di Calabria, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sardegna e Veneto. Per la precisione saranno in aula solo al 50% i pugliesi nella settimana dall’1 al 6 febbraio. In Campania si torna in classe nelle scuole secondarie di ... Leggi su chenews (Di sabato 30 gennaio 2021) Con il cambio di colore le scuole potrebbero riaprire, e farlo obbligatoriamente: dunque c’è il rischio diProteste scuole (Facebook)Se n’è parlato molto, ma ora quel momento è arrivato. Dalla prossima settimana moltissimi studenti rientrerin aula, e lo fara scaglioni. Ovviamente l’obiettivo è quello da un lato di rispondere alle tante manifestazioni ed istanze di questo periodo degli studenti. Dall’altro evitare un nuovo aumento dei contagi. Dal primo sardi nuovo in classe gli alunni di Calabria, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sardegna e Veneto. Per la precisione sarin aulaal 50% i pugliesi nella settimana dall’1 al 6 febbraio. In Campania si torna in classe nelle scuole secondarie di ...

MediasetTgcom24 : Speranza: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria arancioni, le altre Regioni gialle - Agenzia_Ansa : Regioni in aree arancioni e gialle, ordinanze in vigore da lunedì 1 febbraio #ANSA - repubblica : Oggi su Rep: ?? Regioni gialle o arancioni, Battiston: “I numeri sono in tilt perché chi li sbaglia non paga” [di Lu… - AgCultNews : #Musei, Mibact: da lunedì riaprono musei e parchi archeologici nelle regioni gialle @_MiBACT @museitaliani… - YuzuyuVK : Devo capire il senso delle zone gialle senza spostamento tra regioni -