Perché è comparso lo stato WhatsApp ufficiale e quando ci saranno i prossimi aggiornamenti (Di sabato 30 gennaio 2021) Una novità di oggi 30 gennaio è la comparsa di uno stato WhatsApp ufficiale all’interno della lista degli stati dell’applicazione di messagistica. Tra i contenuti di amici, parenti e colleghi, ora tutti gli utenti (sia Android che iOS) si sono ritrovati una nuova comunicazione dallo staff del servizio. Quest’ultima ha carattere permanente e ha a che fare con l’aggiornamento della privacy tanto chiacchierato ad inizio 2021 ma poi posticipato? L’introduzione di un nuovo stato WhatsApp da parte del team del noto servizio è una mossa strategica. Lo scopo è quello di tenere sempre attivo un canale di comunicazione diretto con gli utenti in cui verranno inserite tutte le novità e gli aggiornamenti appunto nell’utilizzo dell’applicazione di messaggistica. Non è un caso che ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Una novità di oggi 30 gennaio è la comparsa di unoall’interno della lista degli stati dell’applicazione di messagistica. Tra i contenuti di amici, parenti e colleghi, ora tutti gli utenti (sia Android che iOS) si sono ritrovati una nuova comunicazione dallo staff del servizio. Quest’ultima ha carattere permanente e ha a che fare con l’aggiornamento della privacy tanto chiacchierato ad inizio 2021 ma poi posticipato? L’introduzione di un nuovoda parte del team del noto servizio è una mossa strategica. Lo scopo è quello di tenere sempre attivo un canale di comunicazione diretto con gli utenti in cui verranno inserite tutte le novità e gliappunto nell’utilizzo dell’applicazione di messaggistica. Non è un caso che ...

wordweb81 : Perché è comparso lo stato #WhatsApp ufficiale e quando ci saranno i prossimi aggiornamenti - grondoamore : Da allora è nata una leggenda intorno al fatto che molte cose importanti le perdo perché devo pisciare tipo la prim… - funnies53586762 : @gloriasays_ Non sono sul vostro hashtag tranquilla, per carità di dio preferire cancellare Twitter, mi è solo comp… - b_thoughtss : Il padre di Andrea mi ricorda il mio che a 18 anni è comparso nel nulla dicendomi che dovevo cercalo io e se lui no… - ljttlewolf : appena comparso un video di tiktok che diceva di non praticare il coito interrotto perché non è un contraccettivo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché comparso Phil Collins, i 70 anni della star amata e detestata

Ammirato perché ha costruito un successo da oltre 150 milioni di dischi; detestato perché i tanti ... Da ragazzino è comparso nel film dei Beatles "A hard day's night /Tutti per uno" (1964); sempre da ...

Ancona: pubblicità anti aborto a Palombina, è polemica. Manifesto imbrattato

...È stato coperto con della vernice spray il manifesto anti aborto affisso su un camion vela comparso ... Parole che non ci stupiscono più perché figlie di un pensiero patriarcale e fascista sempre più ...

Il negozio NO VAX di Milano : “Vietato l'ingresso alle persone vaccinate di recente” Milanoevents.it Ammiratoha costruito un successo da oltre 150 milioni di dischi; detestatoi tanti ... Da ragazzino ènel film dei Beatles "A hard day's night /Tutti per uno" (1964); sempre da ......È stato coperto con della vernice spray il manifesto anti aborto affisso su un camion vela... Parole che non ci stupiscono piùfiglie di un pensiero patriarcale e fascista sempre più ...