Ok dell'Aifa al vaccino AstraZeneca, ma i dubbi restano (Di domenica 31 gennaio 2021) I Dopo il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al vaccino anti-Covid-19 sviluppato all'università di Oxford e prodotto dalla AstraZeneca, anche l'agenzia italiana Aifa ha dato la sua autorizzazione per l'uso nella popolazione al di sopra dei 18 anni di età. Con il "vaccino inglese", più quelli già in uso della Pfizer e di Moderna basati sul mRna, anche in Italia i vaccini ora sono tre. Secondo i vertici di Aifa, il nuovo vaccino rappresenta «una valida opzione aggiuntiva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

