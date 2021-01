Napoli | De Laurentiis non sopporta più Giuntoli | idea rifondazione da zero del club

(Di sabato 30 gennaio 2021) Aurelio Dee Cristianoai ferri corti. Per il patron della colpa degli ultimi risultati tutt’altro che entusiasmanti della squadra sarebbero da imputare in gran parte alla gestione non proprio illuminata del manager toscano. Acquisti sballati, progetto fumoso e un tecnico il cui rapporto colè sempre sull’orlo della rottura. L'articolo

ClimaSole : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento @sscnapoli+++ Giuntoli-ADL, rapporto finito: il ds cerca una nuova squadra, De Laurentiis vuole ripren… - cn1926it : #Bari, confermato il tecnico #Auteri: ma si scatena la furia di #DeLaurentiis - loscugnizzo76 : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento @sscnapoli+++ Giuntoli-ADL, rapporto finito: il ds cerca una nuova squadra, De Laurentiis vuole ripren… - NapoliCalciogol : Napoli, possibile nuovo confronto Gattuso-De Laurentiis dopo il Parma - StrikeFirst10 : Il Napoli Twitter quando De Laurentiis ha dato piena fiducia a Gattuso. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

E, allora, non è da escludere che la distanza venutasi a ingenerare tra Dee Gattuso possa essere ormai incolmabile, a prescindere dai prossimi risultati. Nel post - partita di- ......tecnico delè il giornalista Sebastiano Vernazza della Gazzetta dello Sport che ai microfoni di Punto Nuovo Sport sembra mettere la parola fine al rapporto tra Gattuso e Aurelio DeAurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli ai ferri corti. Per il patron del Napoli la colpa degli ultimi risultati tutt’altro che entusiasmanti della squadra sarebbero da imputare in gran parte alla ...La partita diventa fondamentale in un momento in cui tecnico e proprietario sono ai ferri corti. Koulibaly parla a nome della squadra: «Siamo con l’allenatore, dimostriamolo» ...