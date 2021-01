Napoli, ancora problemi per Mertens: nuova partenza per il Belgio (Di sabato 30 gennaio 2021) ancora problemi alla caviglia per Mertens, che ha avuto un riacutizzarsi del fastidio già accusato nelle scorse settimane. Non c’è pace per Dries Mertens. Una prima parte di stagione, quella del belga, costernata da una serie di problemi che hanno ovviamente condizionato le prestazioni dell’attaccante azzurro. Anche nell’ultima partita, giocata dal Napoli contro lo Spezia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021)alla caviglia per, che ha avuto un riacutizzarsi del fastidio già accusato nelle scorse settimane. Non c’è pace per Dries. Una prima parte di stagione, quella del belga, costernata da una serie diche hanno ovviamente condizionato le prestazioni dell’attaccante azzurro. Anche nell’ultima partita, giocata dalcontro lo Spezia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

