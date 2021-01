Milano | incidente in via Merula | scooter contro auto che fa inversione | grave un 35enne

(Di domenica 31 gennaio 2021) Immagine repertorio Unodistrutto, un'incidentata e un uomo di 35 anni trasportato in gravi condizioni al Niguarda. È il bilancio di unavvenuto in via Lodovico il Moro a...

Immagine repertorio Uno scooter distrutto, un'auto incidentata e un uomo di 35 anni trasportato in gravi condizioni al Niguarda. È il bilancio di unavvenuto in via Lodovico il Moro a(all'altezza di via Merula) nella serata di venerdì 29 gennaio. Tutto è accaduto un attimo prima delle 21, come riportato dall'azienda regionale di ...Non si è tuttavia trattato di un, bensì di una precisa scelta connessa a ragioni di ... Gian Mauro Frabotta, 33 anni, ingegnere dell'Eni a, grande conoscitore delle cime; Gianmarco ...San Colombano al Lambro (Milano), 30 gennaio 2021 - Rovinoso incidente a San Colombano, ferita una donna di 42 anni. La macchina dei soccorsi si è attivata sulla strada provinciale Mantovana, tra San ...Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Croce dell’Adda e un’eliambulanza atterrata in un campo poco lontano ...