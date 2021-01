LIVE Sampdoria-Juventus 0-2, Serie A calcio in DIRETTA: raddoppio di Ramsey nel finale! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94? Ultimi 60? di un match ben gestito da parte dei bianconeri. 92? Contropiede per i bianconeri: Cuadrado scappa via e davanti ad Audero fa segnare Ramsey a porta vuota. 91? raddoppio DELLA Juventus! Ramsey PIAZZA IL 2-0 90? 5 minuti di recupero. 88? Possesso palla della Juventus per gestire il punteggio. 85? Ultimi minuti: la pioggia ha influito sulla seconda parte del match. 83? Doppio cambio per Pirlo: dentro Ramsey e Alex Sandro per Arthur e Chiesa. Si difende Madama. 81? Dentro Jankto, fuori Candreva: quarto cambio per Ranieri. 80? Ultimi 10 minuti del match: forcing doriano. 78? Fuori Morata, a cui è stato annullato un gol, dentro Bernardeschi. 77? Cresce la squadra di Ranieri: finale incandescente a ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Ultimi 60? di un match ben gestito da parte dei bianconeri. 92? Contropiede per i bianconeri: Cuadrado scappa via e davanti ad Audero fa segnarea porta vuota. 91?DELLAPIAZZA IL 2-0 90? 5 minuti di recupero. 88? Possesso palla dellaper gestire il punteggio. 85? Ultimi minuti: la pioggia ha influito sulla seconda parte del match. 83? Doppio cambio per Pirlo: dentroe Alex Sandro per Arthur e Chiesa. Si difende Madama. 81? Dentro Jankto, fuori Candreva: quarto cambio per Ranieri. 80? Ultimi 10 minuti del match: forcing doriano. 78? Fuori Morata, a cui è stato annullato un gol, dentro Bernardeschi. 77? Cresce la squadra di Ranieri: finale incandescente a ...

