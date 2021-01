L' annuncio di Rotondi | ' Lunedì proporrò il mio Rotondellum alla Camera'

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il Presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza ItaliaGianfrancoha annunciato: "per ogni evenienza il '' è pronto e si può votare in un'ora. ...

Il Presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera Gianfrancoha annunciato: "per ogni evenienza il 'Rotondellum' è pronto e si può votare in un'ora alla Camera. Lunedì presenterò formalmente il mio progetto di legge elettorale proporzionale. Si compone ...Anche ieri, prima che arrivasse l'delle dimissioni del premier Conte che verranno ... Alla sottosegretaria pd Sandra Zampa che definisce l'ipotesi «lunare», Gianfrancoribatte che ...Il Presidente della Fondazione Dc: "Ho avuto molte interlocuzioni informali e ritengo di poter dire che ci sono i voti per approvare questa mini-riforma" ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Per ogni evenienza, il ‘Rotondellum’ è pronto e si può votare in un’ora alla Camera. Lunedì presenterò formalmente il mio progetto di legge elettorale proporzionale. Si co ...