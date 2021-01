Il diluvio non ferma la Juve: Pirlo risponde al Milan e la rincorsa scudetto continua (Di sabato 30 gennaio 2021) Sotto al diluvio di Marassi, la Juventus batte la Samp 2 - 0 grazie alle reti di Chiesa al 20' p.t. e Ramsey a tempo scaduto, riprende tre punti al Milan e si riporta a - 7 (con una partita in meno), ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Sotto aldi Marassi, lantus batte la Samp 2 - 0 grazie alle reti di Chiesa al 20' p.t. e Ramsey a tempo scaduto, riprende tre punti ale si riporta a - 7 (con una partita in meno), ...

