Ezio De Gradi | si è spenta la celebre voce di Radio Popolare

(Di sabato 30 gennaio 2021) Addio adDe, amatissimo speaker di. È venuto a mancare nelle scorse ore, l’omaggio dell’emittente è bellissimo. Se n’è andatoDe, famoso speakerfonico die molto altro. A Milano era conosciuto da tutti proprio per il fatto di andare in onda tutti i giorni on air L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Notiziedi_it : Morto Ezio De Gradi, storica voce roca di Radio Popolare che ha insegnato la musica a generazioni di ascoltatori - boacaru : @AlRobecchi @radiopopmilano È stato un vero onore conoscere Ezio De Gradi. Era una delle certezze di Radio popolare… - boacaru : RT @AlRobecchi: Ciao Ezio De Gradi, compagno di tante albe alla radio. Sono sicuro che il tuo amato Roy Orbison ti suonerà qualcosa, quando… - ConconiGiovanni : RT @AlRobecchi: Ciao Ezio De Gradi, compagno di tante albe alla radio. Sono sicuro che il tuo amato Roy Orbison ti suonerà qualcosa, quando… - Anilzip : RT @AlRobecchi: Ciao Ezio De Gradi, compagno di tante albe alla radio. Sono sicuro che il tuo amato Roy Orbison ti suonerà qualcosa, quando… -

De Gradi, col suo sorriso sghembo che mascherava una timidezza ruvida e gentile, è stato un pezzo importante dell'emittente milanese e nel giorno della sua scomparsa i suoi amici, ascoltatori e colleghi lo ricordano con affetto. La sua voce roca e profonda era una di quelle storiche e più seguite di Radio Popolare, come la sua grande preparazione in campo musicale, fin dalla fondazione, quando gli uffici erano in via Stradell