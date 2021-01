Everett Fahy | conoscitore e ragazzo americano

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 31 gennaio 2021) «Qui sono in coro entusiasmato, fra inni angelici e ansie di paradiso, fra certezze e dubbi, i pittori che allietarono quel borgo racchiuso nelle mura remote che era Lucca alla fine del Trecento. Sono già quasi due secoli che se ne parla nella letteratura locale e quasi cent’anni che la storia dell’arte ha concesso qualche attenzione a quei bravi artefici – non tutti del resto nati nella minuscola capitale. Trent’anni or sono iniziai a occuparmi anch’io di questi maestri … Continua L'articolo proviene da il manifesto.