Diffidati Inter-Benevento | nerazzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tre giocatori di vitale importanza per l’sono nell’elenco deia poche ore dal viasfida contro ile dunque, in caso di ulteriore cartellino giallo rimediato contro i sanniti, ainpartitasettimana prossima contro la. Si tratta di Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni, che dovranno dunque evitare di essere ammoniti per non guardare dalla tribuna l’incontro con i viola. ISERIE A SportFace.

massimilianodu : Come calciopoli, espulsioni chirurgiche e ammonizioni ai diffidati prima delle partite con l'inter - internewsit : Serie A 2020-2021, 20ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati - - LuigiBevilacq17 : RT @theboss_1908: Squalificati C.I: Lukaku,Hakimi Diffidati C.I: Brozovic,Eriksen,Ranocchia, Sanchez,Skriniar,Vidal Diffidati Campionato: B… - Damiano__89 : RT @theboss_1908: Squalificati C.I: Lukaku,Hakimi Diffidati C.I: Brozovic,Eriksen,Ranocchia, Sanchez,Skriniar,Vidal Diffidati Campionato: B… - theboss_1908 : Squalificati C.I: Lukaku,Hakimi Diffidati C.I: Brozovic,Eriksen,Ranocchia, Sanchez,Skriniar,Vidal Diffidati Campion… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Inter

Inter-News.it

L'è riuscita a vincere la partita, grazie pure a un rigore di Lukaku, mentre lo svedese è ... sarà così perché tutti e due eranoe dopo il giallo preso assieme in automatico sarebbero ......stampa della vigilia e che arriva in un momento delicato a pochi giorni dal ko contro l'in ... Di Pardo, Arthur, McKennie, Chiesa, Cristiano Ronaldo Indisponibili: Dybala, Bentancur: ...Tre giocatori di vitale importanza per l’Inter sono nell’elenco dei diffidati a poche ore dal via della sfida contro il Benevento e dunque, in caso di ulteriore cartellino giallo rimediato contro i ...La Procura federale analizzerà quanto successo tra Ibrahimovic e Lukaku in Inter-Milan. I due attaccanti possono rischiare una sanzione.