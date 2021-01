Combinata nordica, Seefeld 2021: Riiber il migliore dopo il salto, indietro gli azzurri (Di sabato 30 gennaio 2021) Jarl Magnus Riiber chiude in testa la fase di salto della gara di Seefeld, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Combinata nordica. Il norvegese partirà per primo nel segmento di fondo, con un vantaggio di ben 27 secondi sul giapponese Akito Watabe. Terzo il finlandese Ilkaa Herola. Il miglior italiano è Samuel Costa, 33°, mentre Alessandro Pittin è 37°. Entrambi partiranno con un distacco di oltre tre minuti da Riiber. Più indietro Raffaele Buzzi e Aaron Kostner. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Jarl Magnuschiude in testa la fase didella gara di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Il norvegese partirà per primo nel segmento di fondo, con un vantaggio di ben 27 secondi sul giapponese Akito Watabe. Terzo il finlandese Ilkaa Herola. Il miglior italiano è Samuel Costa, 33°, mentre Alessandro Pittin è 37°. Entrambi partiranno con un distacco di oltre tre minuti da. PiùRaffaele Buzzi e Aaron Kostner. SportFace.

